Cengiz Marsilya'yı sırtladı

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, neredeyse A takımla çıktığı ve çok ciddiye aldığı Fransa Kupası'nda bir Batı Fransa kasabasının takımı olan 5. Lig takımı Chauvigny'yi deplasmanda farklı yenerek turladı.

Cengiz Ünder'in yanı sıra Arkadiusz Milik ve Dimitri Payet gibi en önemli oyuncularını ilk 11'de sürerek maçı fazlasıyla ciddiye alan teknik direktör Jorge Sampaoli ve ekibi, 29'da Milik, 41'de milli futbolcumuz Cengiz ve 80'de Amine Harit'in attığı gollerle zayıf rakibini deplasmanda 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Marsilya, son 8 resmi maçında sadece 1 kez kaybetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz, tüm maç sahada kaldı.