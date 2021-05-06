Cengiz İnşaat’tan İkizdere açıklaması

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ projesi, bu işe ait ihaleyi kazanan Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Üretim izni alındı

Proje sahasının fiziki koşulları ve limanın inşa edileceği yer sebebiyle liman sahasında dolgu yapılması ve kullanılacak bu dolgu malzemesinin, deniz suyuna dayanıklı olması gerekmektedir. Bu amaçla projenin sahibi olan ilgili bakanlık tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun taş ocakları belirlenmiş, rezerv miktarı ile dayanıklılık değerleri dikkate alınarak koşulları sağlayan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ilgili mevzuat kapsamında hammadde üretim izni alınmıştır.” “Tüm yasal izinlerin tamamlanmasının ardından ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ projesinin inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. Bu süreçte yasal olarak hammaddenin temin edileceği taş ocağının seçilmesi konusunda şirketimizin herhangi bir tespit yetkisi veya tasarrufunun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Ağaçlandırma çalışması yapılacak

“Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, Bakanlık tarafından seçilmiştir. Çevresel etkileri dikkate alınarak sürecin en başından itibaren hammaddenin temin edilebileceği tüm alternatif taş ocakları bakanlık tarafından araştırılmıştır. Şirketimizin o bölgede yaşayan herkesin görüşlerini hassasiyetle ve ciddiyetle değerlendirdiğini bilmenizi isteriz. İmalatların tamamlanması ve liman için gerekli hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsızdır.”