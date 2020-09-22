Cengiz Enerji’den Özbekistan’a 150 milyon dolarlık yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan “Yatırım Anlaşması”’na göre doğal gaz çevrim santrali Taşkent’te kurulacak ve 240 megavat kapasitesine sahip olacak. Santral 12 ayda tamamlanacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl süre ile işletilecek. Santralde kullanılacak doğal gaz, Özbekistan’ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilecek.

Sırada maden ve inşaat yatırımları var

Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, 150 milyon dolar yatırım santral ile bölgede bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, “Cengiz Holding olarak enerjiden maden işletmeciliğine, alt yapı ve üst yapı inşaatlarına kadar dünya üzerinde birçok projeye imza attık. Son olarak yurt dışına açılma stratejimiz çerçevesinde Özbekistan’a doğal gaz kombine çevrim santrali kurmak için yatırım anlaşması imzaladık. Bu bizim Özbekistan’da yapacağımız ilk iş olacak. Bundan sonra da maden, inşaat ve enerji alanlarındaki projeleri de değerlendirmek istiyoruz. Özbekistan’ı bölgenin merkezi olarak görüyoruz ve aynı coğrafyadaki komşu ülkelerde de yatırım fırsatlarını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı