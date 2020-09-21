Cengiz Enerji'den Özbekistan'a 150 milyon dolarlık elektrik santrali yatırımı

ANKARA (AA) - Cengiz Enerji, yılda yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiren Özbekistan'da 150 milyon dolarlık yatırımla doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan "Yatırım Anlaşması"'na göre doğal gaz çevrim santrali Taşkent'te kurulacak olup, 240 megavat kapasitesine sahip olacak.

Santral 12 ayda tamamlanacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl süre ile işletilecek. Santralde kullanılacak doğal gaz, Özbekistan'ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilecek.

Yılda yaklaşık 2 milyar kilovat saat elektrik üretecek olan santral Özbekistan'da enerjide kaynak çeşitliliğine katkıda bulunacak ve 120 bin hanenin de enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, 150 milyon dolar yatırım santral ile bölgede bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, "Cengiz Holding olarak enerjiden maden işletmeciliğine, alt yapı ve üst yapı inşaatlarına kadar dünya üzerinde birçok projeye imza attık. Son olarak yurt dışına açılma stratejimiz çerçevesinde Özbekistan'a doğal gaz kombine çevrim santrali kurmak için yatırım anlaşması imzaladık. Bu bizim Özbekistan'da yapacağımız ilk iş olacak. Bundan sonra da maden, inşaat ve enerji alanlarındaki projeleri de değerlendirmek istiyoruz. Özbekistan'ı bölgenin merkezi olarak görüyoruz ve aynı coğrafyadaki komşu ülkelerde de yatırım fırsatlarını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de çok sayıda çevrim santrali kurduklarını ve işlettiklerini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyim bu projede öne çıkmamıza neden oldu. Tecrübemiz ile Özbek halkının verimli enerji ihtiyacını yüksek standartlarla karşılayacağız. Verimli ünitelerimiz sayesinde Özbekistan'ın enerji ihtiyacına düşük maliyetlerle katkı sağlayacağız. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarımız sayesinde, yük taleplerine ve şebeke dalgalanmalarına çok hızlı cevap verebileceğiz. Böylece Özbekistan'ın şebeke arz güvenliğine destek olunacağı gibi ülkeye teknoloji, eğitimli personel ve bilgi akışı da sağlanmış olacak."













