Cengiz asist yaptı Leicester farklı kazandı
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Leeds United'ı 4-1 yendiği maçta Cengiz Ünder iyi bir performans sergiledi.
Ellan Road Stadı'nda Leeds United'a konuk olan Leicester City, 2. dakikada Harvey Barnes ve 21. dakikada Youri Tilemens'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0'lık skorla bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Leeds United, 48. dakikada Stuart Dallas'tan bulduğu golle farkı bire indirdi.
Leicester City, 76. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Tilemens'in penaltıdan attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla bitti.
Konuk ekip Leicester City'de maçın 70. dakikasında oyuna giren milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının 3. golünün asistini yaptı.