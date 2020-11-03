  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cengiz asist yaptı Leicester farklı kazandı
Spor

Cengiz asist yaptı Leicester farklı kazandı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Leeds United'ı 4-1 yendiği maçta Cengiz Ünder iyi bir performans sergiledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 02:18:00 -
Cengiz asist yaptı Leicester farklı kazandı

Ellan Road Stadı'nda Leeds United'a konuk olan Leicester City, 2. dakikada Harvey Barnes ve 21. dakikada Youri Tilemens'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0'lık skorla bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Leeds United, 48. dakikada Stuart Dallas'tan bulduğu golle farkı bire indirdi.

Leicester City, 76. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Tilemens'in penaltıdan attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla bitti.

Konuk ekip Leicester City'de maçın 70. dakikasında oyuna giren milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının 3. golünün asistini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Aliyev müjdeyi dünyaya duyurdu

Başarılı operasyonlarına devam eden Azerbaycan ordusu 8 köyü daha işgalci Ermenistan'dan kurtardı.
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.
ABD'den askeri karar! Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor
Dünya

ABD'den askeri karar! Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Afrika'daki ABD büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşeleri geri çağırmaya başladığı ve T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay