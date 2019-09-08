Cengiz Alğan, dikkatleri o akşama çekti: Kaftancıoğlu oy sayımını durduran ekibin başındadır

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; PKK terör örgütü ile Gezi Olayları'nı, 15 Temmuz darbe girişimini ve sözde Ermeni soykırımını destekleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret içeren tweetleri hakkındaki davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak' yapmak suçları sabit görülse de hakkında tutuklama kararı çıkmadı.

Adalet karar verdi! Peki Canan Kaftancıoğlu neden tutuklanmadı?

Bazı çevreler Kaftancıoğlu hakkındaki davada 'ifade özgürlüğünün kısıtlandığını' öne sürerken davaya ilişkin bir açıklamada Aktivist Cengiz Alğan'dan geldi. Alğan, İstanbul'da kullanılan oyların sayıldığı akşamı hatırlatarak şunları söyledi:

"Canan Kaftancıoğlu, seçimin gerçek sonucu ortaya çıkacağı sırada (fark birkaç saatte 13 binlere düştüğünde), gece yarısı hakimlerle buluşup oy sayımını durdurtan ekibin başıdır. Seçimlerin yenilenmesine giden kumpasın örgütçüsüdür. Asıl bunun araştırılması gerekir."

Cengiz Alğan, geçmişte Gezi Olayları ve benzeri konularda muhalefete olan eleştirileri sebebi ile mahallesinin lincine uğramıştı.