0553 313 94 23

Cengiz Alğan, dikkatleri o akşama çekti: Kaftancıoğlu oy sayımını durduran ekibin başındadır

Muhalefete olan eleştirileri sebebi ile kendi mahallesinin lincine uğrayan Aktivist Cengiz Alğan, Canan Kaftacıoğlu davasına ilişkin "Kaftancıoğlu, seçimlerin yenilenmesine giden kumpasın örgütçüsüdür. Asıl bunun araştırılması gerekir" dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 20:55
Cengiz Alğan, dikkatleri o akşama çekti: Kaftancıoğlu oy sayımını durduran ekibin başındadır

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; PKK terör örgütü ile Gezi Olayları'nı, 15 Temmuz darbe girişimini ve sözde Ermeni soykırımını destekleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret içeren tweetleri hakkındaki davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak' yapmak suçları sabit görülse de hakkında tutuklama kararı çıkmadı.

Adalet karar verdi! Peki Canan Kaftancıoğlu neden tutuklanmadı?

Bazı çevreler Kaftancıoğlu hakkındaki davada 'ifade özgürlüğünün kısıtlandığını' öne sürerken davaya ilişkin bir açıklamada Aktivist Cengiz Alğan'dan geldi. Alğan, İstanbul'da kullanılan oyların sayıldığı akşamı hatırlatarak şunları söyledi:

"Canan Kaftancıoğlu, seçimin gerçek sonucu ortaya çıkacağı sırada (fark birkaç saatte 13 binlere düştüğünde), gece yarısı hakimlerle buluşup oy sayımını durdurtan ekibin başıdır. Seçimlerin yenilenmesine giden kumpasın örgütçüsüdür. Asıl bunun araştırılması gerekir."

Cengiz Alğan, geçmişte Gezi Olayları ve benzeri konularda muhalefete olan eleştirileri sebebi ile mahallesinin lincine uğramıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:55
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0
    1. TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 -..
    2. Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil..
    3. TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 -..
    4. Tokat'ın Zile ilçesinde yangında 7..
    5. TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu..
    6. 'Sivasspor maçıyla birlikte tekrar üst..
    7. Türkiye Yeni Zelanda maçı ne zaman..
    8. Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı ne..
    9. Formula 1'de zafer Leclerc'in!
    10. Diyarnakır'da belediye araçları,..
    11. Traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
    12. Çavuşoğlu: Kimse bizim..
    13. Cengiz Alğan, dikkatleri o akşama..
    14. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan..
    15. 13 yaşındaki minik futbolcu derede..
    16. Sinop’ta akıntıya kapılan genci arama..
    17. Beylikdüzü’deki yangın kontrol altına..
    18. Diyarbakır HDP il ve ilçe..
    19. Üniversiteli Miraç'tan kahreden haber
    20. MHP Çamaş İlçe Başkanı vefat etti
    21. 8 aylık bebekten acı haber!
    22. "Türkiye Avrupa'nın göç yükünü de..
    23. Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme..
    24. A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı
    25. Şengezer: Elimden ne geliyorsa yapacağım
    26. Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı
    27. "Yıldız hemşire"den Diyarbakır'daki..
    28. Robert Prosinecki kimdir? Robert..
    29. Milli sporcunun yan baktın kavgası..
    30. Koeman'dan Ryan Babel'e övgü
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Fehmi Koru, Ali Babacan'ın ittifak yapacağı partiyi açıkladı! Sunucu şaştı kaldı
    Fehmi Koru, Ali Babacan'ın ittifak yapacağı partiyi açıkladı! Sunucu şaştı kaldı
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti