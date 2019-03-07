Cenevre’de teknoloji yarışı

Onur Yılmaz

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği gün geldi. 89. Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Dünyaca ünlü birçok otomobil markası yeni modellerini ilk kez görücüye çıkardı. 7-17 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen fuar öncelikli olarak basın mensupları tarafından dolaşıldı. Fuarda Türkiye’de üretilecek dünyaya ihraç edilecek otomobiller de görücüye çıktı. Bu yıl düzenlenen fuarda dikkatleri ise dünyaca ünlü markaların elektrikli araçlara daha geniş yer ayırıyor olması dikkat çekti.

700 bin kişi bekleniyor

Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 110 bin metrekarelik fuar alanında, firmalar 220 stantta en son teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı bulacak. İsviçre’nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi’nde düzenlenen fuarı yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türk firmaları yer aldı

İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924’te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Türk firmaları da yerini aldı. Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları DizaynVip ve Okçu da geçen yılın ardından bu yıl da lüks araç tasarımlarını tüketicilerin beğenisine sundu.

Volkswagen’den beş yeni model

Dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 5 yeni modelinin dünya prömiyerini yapıyor. 8. Nesil Passat’ı tanıtan marka, sınırlı sayıda üretilecek bir Passat Variant modelini de gösteriyor. Volkswagen’in Passat modeli, makyajlı versiyonu ile yeniden görücüye çıktı.