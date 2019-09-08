0553 313 94 23

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

Antalya’da 43 yaşındaki Emine Kuru’nun çenesinde çıkıp gün geçtikçe büyüyen sivilce hayatını karattı. Çenesini ve sağ gözünü kaybetti. Emine Kuru şimdi de kızı için mücadele ediyor.

08 Eylül 2019 Pazar 11:22
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

Antalya’da çenesinde çıkıp gün geçtikçe büyüyen sivilceyi önemsemeyen ve cilt kanseri kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Emine Kuru, 4.5 yaşındaki kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyacı için yardımseverlerden destek istedi. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, 4,5 yaşındaki kızını bıraktığı bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi.

ÇENESİNİ VE SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kepez ilçesinde müstakil bir evde ayda 500 TL kira ile yaşayan evli ve bir kız çocuğu annesi Emine Kuru’ya 2 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi konuldu. Çenesinde çıkan ilk kanser belirtisini sivilce zannederek önemsemeyen Kuru, bir gün dışarıya çıktığında ise yolda baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Romatizma ve Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE) hastası Emine Kuru'ya hastanede çenesindeki parçadan numune alındıktan sonra kendisine cilt kanseri tanısı konuldu. Kuru, zamanla kişisel ihtiyaçlarını görememeye başladı. Son olarak, yayılan kanser kitlesinin alınmasıyla birlikte yüzünde büyük bir oyuk oluşan Kuru'nun, kalçasından alınan bir doku parçası çene bölgesine nakledildi. İlerleyen kanser nedeniyle Kuru çenesini ve sağ gözünü kaybetti. 3 ayda tanınmaz hale gelen Kuru, çevresindekiler tarafından dışlandı.

Hurdacılık yapan eşinin de hastanede kendisine bakması nedeniyle Kuru, 4.5 yaşındaki kızını aylık 1000 TL ile gece gündüz bakmak üzere bakıcıya bıraktı. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi. Ev kirası da biriken Emine Kuru, kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyaçları için hayırseverlerden destek istedi.

60 KİLODAN 40 KİLOYA DÜŞTÜ

Günlerdir yattığı hastaneden ilk kez bugün ayaklanan ve dışarı çıkabilen Kuru, hastalığı nedeniyle 60 kilodan 40 kiloya düştüğünü söyledi.

Hurdacılık yapan eşinin başında bakıcı olması nedeniyle maddi olarak zor duruma düştüklerini kaydeden Kuru, “İkimiz de hastanede olduğumuz için çocuğumuzu bir bakıcıya bırakmak zorunda kaldık. Hastane ortamında ona bakamayız. Bakıcının aylık masrafı bin TL, çünkü kızıma gece gündüz sürekli bakıyor. Engelli raporumu yenilemek için başvuru yaptım, birkaç ay içinde o para az da olsa gelecek. Ama şu an kızıma süt alacak bile paramız yok. Engelli maaşımın yatmasını bekliyoruz. Bakıcıya para veremezsek kızım ortada kalacak. Bana da vermezler o zaman devletin yurtlarına gider. Sadece çocuğum için destek istiyorum, kendim için bir şey istemiyorum. Benim en fazla bir ya da iki yıllık ömrüm var” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:22
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı
    1. Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı
    2. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak..
    3. Türkiye-Almanya siyasi istişareleri 9..
    4. Rektör Şenocak’tan İlköğretim Haftası..
    5. Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan..
    6. İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul ve..
    7. Fransa’dan kritik açıklama! ‘Bizim..
    8. EYT’lilerin buluşma kararı sonrası..
    9. Başkan Büyükkılıç, geleceğin..
    10. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    11. Yücel İldiz: "Kimse bizden bu..
    12. Uygur: "Divriği Ulu Cami hakkını..
    13. Başkan Soyer’den kadın çalışmalarına..
    14. Hainlerin sığınağı Kandil Post
    15. ABD araştırdı, Delice tuzunda..
    16. "Telefonum dolapta aklım derste"
    17. Arkadaşı tarafından başından yaralanan..
    18. Başkan Kavuş, Meram Sanayi..
    19. Kaş’ta geleneksel sünnet şöleni
    20. İş ve akademi dünyasını bir araya..
    21. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    22. Soylu'dan Gül ve Davutoğlu'na 'kayyım'..
    23. Mersin sokaklarına kadın eli değiyor
    24. Libya'daki UMH'den BAE'ye "Hafter'e..
    25. Göztepe'nin yeni transferlerinden..
    26. Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı
    27. Hacire Akar: Acılar artık son bulsun
    28. Eğitim-Bir-Sen’den “eğitim öğretim..
    29. Kozan’da Dağılcak Sosyal Tesislerine..
    30. 15 Ülkeden 150 bisikletçinin katıldığı..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!