Cenazeye on binlerce katılım bekleniyor! Mahmut efendi için yola çıkıyorlar

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan, çok sayıda talebe yetiştirip hem Türkiye’de hem de yurt dışında ehli sünnet akidesini yayan ve koruyan büyük İslam alimi, mutasavvıf, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dâr-ı bekaya göçtü.

Mahmut efendinin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular” ifadelerini kullandı.

Mahmut efendinin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, “Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Cenazeye büyük katılım bekleniyor

Mahmut efendinin cenazesi yarın Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

Cenazeye çok sayıda katılım bekleniyor. Son dönemin en büyük dini şahsiyetlerinden biri olan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi için İstanbul’un yanı sıra şehir dışı ve yurt dışından da çok sayıda katılım bekleniyor.