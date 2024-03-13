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Yaşam Cenazenin akıbeti bakın nasıl oldu! Mardin’de filmleri aratmayan kan davası vakası
Yaşam

Cenazenin akıbeti bakın nasıl oldu! Mardin’de filmleri aratmayan kan davası vakası

Yeniakit Publisher
2024-03-13 16:17:00 -
Cenazenin akıbeti bakın nasıl oldu! Mardin’de filmleri aratmayan kan davası vakası

Mardin’de 13 yıllık kan davasında cenazenin defin edilmesine izin verilmedi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağlı Yeşilköy’de iki aile arasında 13 yıldır süren ve 2 kişinin ölümüne neden kan davası bu kez cenaze defini nedeniyle kriz yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Akak ve Tunç ailesi arasında yağmur suyunun tahliyesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi Kızıltepe'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Abdullah Akak, hayatını kaybedince köyünde defnedilmek istendi. Ancak Tunç ailesi köyün girişinde izin vermedi. Bunun üzerine Akak ailesi karakol komutanından yardım istedi. Karakol komutanının araya girmesine rağmen olay çözülmeyince, cenaze sabah saatlerinde Sultanköy köyünde defnedildi.

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