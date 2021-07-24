"Cenazeleri camiye sokulmasın" diyen Ebubekir Sifil haklı değil mi şimdi? Kokuşmuş zihniyetli Mine'den büyük iğrençlik

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Rize genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle binalar ve yollar sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle ciddi maddi hasarlar meydana gelirken durumu fırsat bilen kokuşmuş Kemalist zihniyetin ateşli savunucularından Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından rezil bir paylaşımda bulundu.

Özellikle su basan camii fotoğrafı kullandı

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde köşe karalayan azılı İslam düşmanı Mine Kırıkkanat, sel nedeniyle sular altında kalan bir caminin görüntüsünü paylaşarak aklınca dalga geçmeye kalktı. Diğer iş yeri ve evleri de su basmasına rağmen özellikle camii fotoğrafı kullanmayı tercih eden Kırıkkanat'ın paylaşımı mide bulandırdı.

Sel baskınından bile İslam düşmanlığı çıkardı

Sel baskını üzerinden bile İslam düşmanlığı yaparak kokuşmuş zihniyetini ortaya koyan Kırıkkanat, paylaşımında "Çok günah işlenmiş sanırım" ifadelerini kullandı.

Caminin sular altında kalması karşısında adeta zevkten dört köşe olup alenen nefret kusan Kırıkkanat'ın söz konusu paylaşımı "İğrençleşmek için ne içiyorsun Mine?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

Ebubekir Sifil haksız mı?

Öte yandan azılı İslam düşmanı Mine Kırıkkanat'ın söz konusu paylaşımı İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in sözlerini yeniden hatırlattı. Geçtiğimiz dönemlerde "Bidon Kafa" lakaplı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Türkiye genelinde yapılan "Yağmur Duası" ile alay ederek küstah sözler sarfetmişti.

Dua ve namaz ile dalga geçerek dini değerlere saldıran Özdil'e çok sayıda tepki yağarken Ebubekir Sifil sosyal medya hesabı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir çağrıda bulunarak "Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" demişti.

Camii üzerinden İslam'a kirli dilini uzatan Mine Kırıkkanat'ın paylaşımı "'Bunların cenazeleri camiye sokulmasın' diyen Ebubekir Sifil şimdi haksız mı?" dedirtti.