Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı: Bahçelievler’de aile katliamı

BAHÇELİEVLER’de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra, Beyoğlu Nusretiye Camiinde silahla intihar eden Uğur Falay ile annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Hüsna Falay’ın (58) kuzeni Beşir Kayra, “Arayıp ulaşamadıklarını söylediler. O zaman annesine de bir şey yapmış olabileceğini düşündük, kapının kapalı olduğunu gördük, çilingir çağırdık. Kapıyı açınca ikisini de yerde gördük” dedi.

Beyoğlu’nda Nusretiye Camii’nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay(35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay’ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi. Falay’ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler’de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak’ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay’ın(21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınarak memleketi Batman’a gönderildi.

“ANNESİNE DE BİRŞEY YAPMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Hüsna Falay’ın (58) kuzeni Beşir Kayra “Bir kardeşi daha cezaevinde, o da 1 ay önce izne cıkmıştı. Ben sürekli kendisiyle konuşurdum, kötü işlerden uzak durması gerektiğini söylerdim ama o burada büyüdüğü için sokak çocuğu gibi olmuştu. Beni saat 14.00 gibi telefon ile aradılar, Uğur’un intihar ettiğini söylediler. Önce Adli Tıp’a geldim, annesini sordum. Arayıp ulaşamadıklarını söylediler. O zaman annesine de bir şey yapmış olabileceğini düşündük, Adli Tıp Kurumu’ndan Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’ndeki eve gittik, kapının kapalı olduğunu gördük, çilingir çağırdık. Kapıyı açınca ikisini de yerde gördük” dedi.

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“ÖNCEKİ AKŞAM HALASI TABANCA GÖRMÜŞ”

Kayra, Uğur Falay ile 3 gün önce görüştüklerini belirterek, “Bir yasa kapsamında cezası az kaldığı için çıkarılmış. En son 3 gün önce beraber bir erzak almaya gittik, erzakları eve götürdü ben de eve gittim. Bu olaylar olmasa efendi bir çocuk derdiniz, saygılı biriydi, hiç beklemezdim. Önceki akşam halası tabancayı görmüş, ‘Size bir şey yapmasın’ demiş. Benim tabancadan haberim olsaydı annesini yanıma alırdım. Şu an bir kardeşi daha cezaevinde” dedi.