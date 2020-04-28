“Cenazede bulunmak sünnet-i müekkededir”

Türkiye Gazetesi yazarı, Tarihçi Vehbi Tülek yazısında, cenazede bulunmanın sünneti müekkede olduğunu anlattı.

Tarihçi-Yazar Vehbi Tülek’in yazısı şöyle:

“Şihâbüddîn ibn-i Hiccî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 751’de (m. 1350) Şam’da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kudüs, Medine ve Halep gibi şehirlerde ilim tahsil etti. Şam’da müderrislik, kadı nâibliğini ve Emeviyye Camii’nin hatipliğini yaptı. 816’da (m. 1413) vefat etti. Buyurdu ki; ’Cenâze taşımakta önce ön tarafta, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ ayak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, yani arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, on adım önde, on adım arkada taşınır. Hepsi kırk adım eder. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki; ’Cenâzeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı affolur.’

Cenâzeyi taşıdıktan sonra, arkasından yürümelidir. Peygamberimiz ‘sallallahü aleyhi ve sellem’, Sa’d bin Mu’âzın ’radıyallahü anh’ cenâzesini taşıdı. Cenâzeyi (Beynel’amûdeyn) taşımak, yani sedye gibi, biri önde, biri arkada olmak mekrûhdur. (Terbî’) şeklinde, yani omuzda, kolundan el ile tutarak dört kişinin taşıması sünnettir. Omuz, kolu altına geçirilmez. Tabutun kolu el ile tutulup omuz üstüne alınır. Cenâzeyi sırtta ve hayvan üstünde taşımak câiz değildir. Süt çocuğunu ve biraz büyüğünü, bir kişi iki eli üzerinde götürür. Bu kişi, hayvan üzerinde de olabilir. Büyük çocuklar, tabut ile götürülür.

Cenâzeyi, meyyiti sarsmayacak kadar, hızlı götürmelidir. Cemaat çok olsun diye cuma namâzından sonraya bırakmak mekrûhtur. Cenâzeyi gömerken, cuma namâzını kaçırmak tehlikesi olursa, bu zamân cenâze namâzı, cuma namâzından sonraya bırakılabilir. Bayram namâzı cenâze namâzından önce, hâzır olan cenâzenin namâzı da bayram hutbesinden önce kılınır. Musallada cenâze namâzı için bekleyenler, cenâze yere konmadan önce ayağa kalkmazlar. Musallada oturanlar, cenâze gelince, ayağa kalkmamalıdır. Cenâzede bulunanlar, Şâfiî mezhebinde cenâzenin önünde gider. Cenâzede bulunmak sünnet-i müekkededir. Meyyiti büyük mezarlıkta gömmek lazım ve çok faydalıdır. Sâlihlere ve evliyâya ‘rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmaîn’ yakın defnetmelidir.

Rutûbetli yerlerde defnetmek iyi değildir. Mümkün olduğu kadar kuru yerlere defnetmelidir. Nemli yerde defin, çabuk çürümesine sebep olur. Dîn-i islâmda, meyyitin geç çürümesi lâzımdır. Toprak nemli veya gevşek olursa, tabut ile gömmek iyi olur.”