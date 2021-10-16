Cenaze yardımı kim nasıl alır? Ölüm yardımı ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kereye mahsus olmak üzere cenaze yardımı veriyor. Cenaze yardımı almak isteyenler ise kaç gün içerisinde nereye nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, 2021 ölüm yardımı ne kadar kaç lira?

Cenaze yardımı nedir?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

Cenaze yardımı kim nasıl alır?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinden kimler hangi şartlarda yararlanabilir?

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Ölüm yardımı ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

Cenaze yardımı ödeneği ne kadar 2021

Yakının kaybeden ve cenaze işlemlerini yapanlar 'ölüm yardımı' için ne kadarlık bir ödeme alacaklarını araştırıyor. 2021 yılında cenaze ödeneği 918 TL olarak ödeniyor. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2021 yılı için 3.149,94 TL'dir.

Cenaze ödeneği için kaç gün içerisinde başvuru yapılmalı?

Cenaze ödeneği için form doldurmak isteyenler ise önlerinde ne kadarlık bir süre olduğunu merak ediyor. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı beş yıldır.