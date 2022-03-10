Cenaze namazında hakkını helal etmedi! Helallik almak yerine camiden çıkardılar

İstanbul Bağcılar’da hayatını kaybeden bir vatandaş için cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze namazına cenazenin yakınları katılırken, cami hocası usulen "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye sordu.

Cemaatin içinden bir kişi, tam o esnada kolunu kaldırarak "Helal etmiyorum." diye bağırdı.

7 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

Cemaat ne olduğunu anlamaya çalışırken hoca, hakkını helal etmeyen Hamdi Altuntaş'a bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.

Hocanın ısrarlarına rağmen "7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam." diyen Altuntaş, camiden çıkarıldı.

Helallik almak yerine beddua etti

Cenaze namazı kılınan merhumun kızı ise o dakikalarda şahsa tepki göstererek "Allah senin belanı versin. Çıkarın bunu buradan" dedi.

Hakkını helal etmeyen kişi eski müteahhit çıktı

NTV'de yer alan habere göre ölen kişinin babasının kuzeni olduğu öğrenilen şahsın, daha önce ölen kişiye 10 bin dolar borç verdiği ve geri alamadığı, eskiden müteahhitlik yaparken şimdi taksicilik yaptığı belirlendi.