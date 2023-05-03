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Aktüel Cenaze çıkışı kabusu yaşadılar: Otomobil kalabalığa daldı, yaralılar var
Aktüel

Cenaze çıkışı kabusu yaşadılar: Otomobil kalabalığa daldı, yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-03 23:11:00 -
Cenaze çıkışı kabusu yaşadılar: Otomobil kalabalığa daldı, yaralılar var

Kırıkkale-Delice'de kontrolden çıkan otomobil, mezarlık alanından ayrılan vatandaşların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. (80) idaresindeki 71 DC 147 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cenaze sonrası mezarlıktan ayrılan vatandaşların arasına daldı. Kazada N.U. (71), M.K. (46), M.İ. (70), E.T. (75), I.K. (77) ve F.D. (40) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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