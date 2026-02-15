Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre neye düşer?

Kış mevsiminin sonuna yaklaşılırken doğadaki değişimin ilk işaretlerinden biri olarak kabul edilen cemre tarihleri yeniden araştırılmaya başlandı. Halk takvimine göre baharın gelişini simgeleyen cemrelerin düşme zamanları her yıl merak edilirken, özellikle ilk cemrenin hangi tarihte ve nereye düştüğü sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

İlk cemre ne zaman düşecek?

Halk inanışına göre cemreler her yıl şubat ayı sonunda başlayarak birer hafta arayla düşer.

Birinci cemre: 19-20 Şubat tarihlerinde havaya

İkinci cemre: 26-27 Şubat tarihlerinde suya

Üçüncü cemre: 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre düşmesi nedir?

Cemre kelimesi Arapça kökenlidir ve “kor”, “ateş” veya “köz” anlamına gelir. Halk arasındaki inanışa göre cemre, gökyüzünden geldiği varsayılan ve düştüğü yeri ısıttığı kabul edilen sembolik bir sıcaklık artışını ifade eder.

Bu inanışa göre önce hava ısınır, ardından sular çözülmeye başlar ve son olarak toprak canlanır. Bu süreç doğanın uyanışının bir işareti olarak görülür.

Cemrelerin kültürel anlamı nedir?

Cemre düşmesi geçmişte yalnızca mevsimsel bir işaret olarak değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için önemli bir rehber olarak kabul edilirdi.

Hayvanların meraya çıkarılması, toprağın işlenmesi ve bahar hazırlıklarının başlaması gibi faaliyetlerin zamanı cemrelerle ilişkilendirilirdi. Günümüzde de cemre tarihleri, baharın gelişini takip etmek isteyenler tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.