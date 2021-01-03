Ocak ayıyla birlikte milyonlarca kişi cemrenin ne zaman nasıl nereye düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, cemre düşmesi ne anlama geliyor?

Cemre nedir? Cemre düşmesi ne oluyor?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

Cemre ne zaman düşecek? | Birinci cemre ne zaman düşer?

Bu sene sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Ocak ayında İstanbul’da 15-17 derece sıcaklıklar gözlendi. Vatandaşlar sıcaklığını mevsim normallerine dönmesini arzu ederken cemrenin ne zaman düşeceğini de araştırıyor.

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.