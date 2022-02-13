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Gündem Cemil Özbayer hayatını kaybetti
Gündem

Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Tiyatro ve dizi oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 12:43:00 -
Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, yaşamını yitirdi.

67 yaşında hayata veda eden Cemil Özbayer'in ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncu için yayınladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kulllandı.

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