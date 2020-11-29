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Gündem Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi
Gündem

Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi

Millet Bahçeleri’nin yapımına karşı çıkan laikçi zihniyetin sözcülerinden sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç, Millet Bahçeleri’nin isimlerinin ‘Atatürk parkı’ olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu. Solak zihniyetin yüzsüzlüğü ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:46:00 -
Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi

Türkiye’de hükümetin imza attığı her yeni projeye dil uzatan solak zihniyet projeler tamamlanınca ortaya atlıyor.

Millet Bahçeleri’nin yapımına hararetle karşı çıkan laikçi solak zihniyetin temsilcileri, millet tarafından büyük beğewni toplayan projelerin hayata geçirilmesinin ardından isim önerme yüzsüzlüğünde bulundu.

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Sapkın fikirleri ile kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya hesabından ‘yuh’ dedirten bir yüzsüzlük örneği sergiledi.

Millet Bahçeleri’nin adı ile ilgili yorumda bulunan Kılıç, “Türkiye’deki bütün millet bahçelerinin adı ‘Atatürk parkı’ olarak değiştirilsin.” yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Millet Bahçeleri’ projelerini açıkladığı dönemde bu projelerin ‘israf’ olduğunu iddia ederek karşı çıkan solak zihniyetin ‘isim’ öner cüretinde bulunması “Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes” dedirtti.

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