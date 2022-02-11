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Gündem Cemil Kılıç'tan 2. Abdulhamid Han'a hakaret! 'Ona Allah rızası için karşıyım'
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Cemil Kılıç'tan 2. Abdulhamid Han'a hakaret! 'Ona Allah rızası için karşıyım'

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın vefatının sene-i devriyesinde Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cemil Kılıç, Abdulhamid Han'ı Türklüğe zarar vermekle suçlayarak, "Abdülhamid İslam adına savunulamaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 17:46:00 - 2022-02-11 17:52:28
Cemil Kılıç'tan 2. Abdulhamid Han'a hakaret! 'Ona Allah rızası için karşıyım'

 Yeniakit.com.tr 

Cemil Kılıç, Sultan 2. Abdulhamid Han'ın vefatının 104. sene-i devriyesinde ecdada dil uzattı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "Abdülhamid İslam adına savunulamaz." dedi. Abdulhamid Han'ın icraatlerinin İslam'a aykırı olduğunu söyleyecek kadar haddini aşan Kılıç, Abdulhamid Han'ı Türklüğe zarar vermekle suçladı:

Yaptıkları İslam'a sığmıyor. Türklük adına hiç savunulamaz. Zira Türklüğe en büyük darbeyi vuranlardan biri. Türk'üm ve Müslümanım. Bu nedenle ben ona Allah rızası için karşıyım. Birileri razı olacak diye Allah'ın rızasına sırt çeviremem.

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