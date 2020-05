Cemil Has: "Bu süreçte elimizi taşın altına koymalıyız"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü pandemisi, küresel anlamda ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu sıkıntıları sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın yaşadığının altını çizen medikal sektörünün deneyimli ismi Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, bu zorlu süreçte hayatta kalabilmek için işletmelerin gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirterek, "Her şeyi devletten beklemek yerine elimizi taşın altına koyup aksiyon almamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Milyonlarca insanı etkileyen korona virüsü salgını, ekonomik durgunluğu da beraberinde getirdi. Bu durgunluğun sadece Türkiye’de değil dünya genelinde yaşandığını vurgulayan Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "İşletmelerimizin bu zorlu süreçte kendi bünyelerinde önlemler alıp, bunları hızlıca hayata geçirmesi gerekmektedir" dedi. "Tıbbi cihaz sektörünün bir ferdi olarak; kur dalgalanmalarından, hastanelerin geç ödemelerinden her ne kadar sıkıntı yaşasak da hizmet ettiğimiz sektörün en sonunda insan sağlığını etkilediğinin bilincindeyiz" diyen Cemil Has, "Böyle bir süreçte de her şeyi devletten beklemek yerine elimizi taşın altına koyup aksiyon almamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Fırsatçılık yaparak kimse bir yere varamaz"

Dövizdeki kur dalgalanmalarının ülkeleri yıpratma niyetiyle gerçekleştiğine de değinen Has: "Dövizdeki kur dalgalanmalarının büyük kısmının manipülatif olduğu apaçık ortadadır; çünkü bu zorlu süreçten en az yarayla çıkan ülkeler, bundan sonraki yeni düzende yerini sağlam bir şekilde alacaktır. Bunun farkındalığıyla maalesef ülkemiz üzerinde çeşitli hesaplar yapılıyor. Biz firma olarak bu süreçte ham madde ve döviz fiyatlarındaki artışa rağmen, ilk olarak bu yıl sonuna kadar ürettiğimiz ürünlerde hiçbir fiyat artışı yapmama kararı aldık. Gerekirse kâr marjımızı düşürür; ancak fiyatlarımızı yükseltmeyiz. Ülkenin geçtiği bu zor dönemde, bir de fiyat artışı yaparak ekonomiyi zorlamanın kimseye faydası yok. Fırsatçılık yaparak kimse bir yere varamaz. Anlık kazançlar o günü kurtarır; ama uzun vadede ülke ekonomisine verilen zararların bedelleri ağır olur” değerlendirmesinde bulundu.

"Şikayet etmek işin en kolay kısmıdır"

Ekonomik durgunluk döneminde atılan adımların önemli olduğunun belirten Cemil Has, karamsarlığa yer olmadığını ve özellikle bu zamanda çözüm odaklı yaklaşmak gerektiğini belirtti. Has şöyle devam etti:

"Bu süreçte, eleman çıkartarak küçülmeyi aklımızdan dahi geçirmedik. Şikâyet etmek yerine yeni fikirler bulup, yeni ürün Ar-Ge’leri başlattık ve ürün çeşitliliğini arttırma yoluna gittik. Şikayet etmek işin en kolay kısmıdır. ’İş yok, ödeme yok, ekonomi kötü, döviz fırladı’ gibi söylemler yerine ’ülkeye katkı sağlayacak yeni neler üretebilirim’ derdinde olmamız gerekir. Bizler bu ülkenin ilerlemesi, iyiye gitmesi ve gelecek nesillere model olması düşüncesiyle çalışıyoruz. Bence, herkes elini taşın altına koyup ’ben bu oyunun neresindeyim’ diye tekrar düşünmeli. Sürekli bir şeylerden yakınan, şikayet eden, çalışmayan toplumlar tarih boyunca hep geri kalmışlardır. Bu zorlu süreci dahi bir fırsat olarak görüp, yeni atılımlar yapmanın zamanıdır. İllaki sıkıntılar yaşayacağız; ama bu süreç geçecek. Karamsar olmamak gerekiyor. İnanıyorum ki bu süreçten en güçlü çıkan ülkelerden biri de Türkiye olacak."