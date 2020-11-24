Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik sözlerine eleştiri geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek Habertürk canlı yayınına telefona bağlanarak şunları söyledi:

459 yıldır bu toplumda bir adalet arayışı var. Devlete güven yargıya güvendir. 2020’de bile adalet konularını konuşuyoruz. Belli ki bir talep var. Ak Parti olarak bir sürü yasa çıkardık. Temel yasaların çoğunu değiştirdik. Biz olabildiği kadar AB normlarını hukukumuza naklettik. Buna rağmen hala Türkiye’de yargı konuşuluyor. Yargı reformu özü itibariyle insan reformudur. Benim söylediğim bundan ibarettir. Mesela en çok tartışılan konulardan birisi de uzun tutukluluk halleridir. Demek ki bununla ilgili sorun var.

İkincisi… Şimdi görülmekte olan davayla ilgili konuşmalar yaptığınızda anda bu tartışmadan çıkar. Ben bunu doğru bulmadım. Görülmekte olan davayla ilgili konuşma yapmasının adil yargılama açısından doğru olmadığını söylüyorum. Bugün Bülent Bey’in bir konuşması olur yarın başkasının olur.