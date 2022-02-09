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Gündem Cemevlerinin elektrik faturaları için 'Hane' düzenlemesi
Gündem

Cemevlerinin elektrik faturaları için 'Hane' düzenlemesi

Ocak ayında gelen zamlar sonrası elektrikten ticarethane tarifesinden yararlanan ve yüksek elektrik faturasına maruz kalan Cemevleri için hükümet hızla harekete geçti. Cem evlerinin elektrik faturaları için 'Hane' düzenlemesi masada.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 11:02:00 -
Cemevlerinin elektrik faturaları için 'Hane' düzenlemesi

Ocak ayında elektrik faturalarına gelen zam sonrası, gelen yüksek fatura bedellerinden dolayı Alevi Dernekleri Federasyonu ve Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat, açıklama yaparak, faturaları ödememe kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cemevlerinden gelen çağrı sonrası harekete geçen hükümet,  mevcut düzenlemede 'ticarethane' olarak geçen ve bu yüzden daha yüksek zamdan daha çok etkilenen Cem evleri için masaya çok önemli bir formül getirdi.

Cemevlerine hane tarifesi

Edinilen bilgiye göre; Cemevlerine gelen yüksek faturalarının önüne geçmek için mevcut düzenlemede 'ticarethane' olarak geçen Cem evleri elektriği 'hane' tarifesinden kullanacak.

Elektrik faturalarında büyük düşüş olacak

Cemevleri için düşünülen bu formülün hızlıca hayata geçirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten kaynaklar, Cemevleri için 'hane' düzenlemesiyle beraber elektrik faturalarında yüzde 50'yi bulan indirimler geleceğini belirtti. (haber 7)

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