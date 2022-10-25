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Gündem Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi
Gündem

Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi

Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesi ve maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek verilmesini içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 00:50:00 -
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi

Teklifle; motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Maden işçilerinin yakınlarına destek

İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi.

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