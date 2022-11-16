Cemevleri düzenlemesi Meclis'ten geçti
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de içeren torba kanun teklifi yasalaştı.
Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Düzenlemeye göre; Cemevlerinin elektrik faturaları Kültür ve Turizm bakanlığınca ödenecek. Hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacak.
Ekonomi
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