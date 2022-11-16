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Cemevleri düzenlemesi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de içeren torba kanun teklifi yasalaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 20:24:00 -
Cemevleri düzenlemesi Meclis'ten geçti

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeye göre; Cemevlerinin elektrik faturaları Kültür ve Turizm bakanlığınca ödenecek. Hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacak.

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Yorumlar

Ziyaretçi

Artık alevlerin oyuyla iktidar olursunuz biz şimdiye kadar verdik şimdi ise onlar size yeter ama ben size oy vereceklerini hiç sanmıyorum hepsi chplidir göreceğiz.

Yazık

Söz kalmadı yazacak, yazık vallahi yazık billahi yazık bu fitne hareketi unutulmaz artık
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