Cemevine saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Pendik'te Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şüpheliler itiraflarında kendilerinin de alevi olduğunu ve alkollu oldukları için içeri girip uyuduklarını söylediler.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Aleviyiz, alkol aldık, içeride uyuduk"

Bu arada şüphelilerden E.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde kendisi ve arkadaşı E.B'nin de Alevi olduğunu, cemevi bahçesinde alkol aldıklarını, uyumak için içeri girmeye çalıştıklarını, kapılar kilitli olduğu için camı kırıp içeri girdiklerini ve sabah uyanınca ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Öte yandan cemevi yetkilisinin şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.