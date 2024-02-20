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Yerel “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı
Yerel

“Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 08:47:00 -
"Çember-12" Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 200 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 26 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs ’Çember-12’ Operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 577 şahıs, dolandırıcılıktan 292 şahıs, yağmadan 108 şahıs, adam öldürmeden 47 şahıs, cinsel suçlardan 66 şahıs, narkotik suçlarından 558 şahıs, terörden 33 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 307 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 237 şahıs ’Çember-12’ operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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