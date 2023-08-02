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Spor Cemal Yusuf Bakır, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Spor

Cemal Yusuf Bakır, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 08:21:00 -
Cemal Yusuf Bakır, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cemal Yusuf Bakır, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cemal Yusuf Bakır, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci gününde grekoromen stil 110 kilogramda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, final müsabakasında Hintli Ronak Ronak'ı 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bakır, geçtiğimiz yılın ardından üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

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