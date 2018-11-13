Cemal Kaşıkçı'nın ses kaydındaki ifadeler ortaya çıktı! Son sözleri bu oldu

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ayrıntılar öne sürülmeye devam ediyor.

"Boğuluyorumu, çıkarın şu poşeti başımdan"

Al Jazeera'nin Daily Sabah'ta çalışan Nazif Karaman'a dayandırdığı bilgilere göre, Suudi Konsolosluğu'ndaki ses kaydında Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinde "Boğuluyorum, çıkarın şu poşeti başımdan. Klostrofobiyim" dediği öne sürüldü.

Kayıtlara göre Kaşıkçı’nın öldürülmesinin yaklaşık yedi dakika sürdüğü iddia ediliyor.

Cinayete ilişkin adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Karaman, polisin Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya çok yaklaştığını aktardı. Ayrıca Kaşıkçı'yı öldüren ekibe ait aletlerin fotoğraflarının da yakında paylaşılacağı belirtildi.

Asit izlerine rastlanılmıştı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir kaynak da, yine Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, konsolosluk rezidansında cesedi yok etmek için kullanıldığına inanılan kimyasal asit izleri bulunduğunu söylemişti.

Erdoğan kayıtların ülkelere verildiğini söylemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere ile paylaştığını belirtmişti.