Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih Kaşıkçı sessizliğini bozdu!

Evlenmek için Suudi Arabistan'ın İstanbul'da bulunan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayanCemal Kaşıkçı hakkında konuşan, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan vatandaşı en büyük oğlu Salih Kaşıkçı, yabancı ülkelerin babasının ortadan kayboluşunu politik bir hale getirmeye çalıştıklarını öne sürerek bunu tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan menşeli basın kuruluşu olan Al Arabiya'ya verdiği röportajda Salih:

"Bu sorun bir Suudi Arabistan vatandaşının kaybolması olayıdır. Suudi yetkililerle olayın iç yüzünü açığa çıkarmak için işbirliği içerisindeyiz."

"Nişanlısını tanımıyorum"

Salih ayrıca bu durumun tamamen bireysel olduğunu ve politik bir çerçevede olmaktan uzak olduğunu vurguladı.

Salih Kaşıkçı ayrıca babasıyla en son Washington'dayken haberleştiğini söyledi.

"Babamın Türkiye'de olduğuna ya da oraya gittiğine dair hiçbir fikrim yoktu" diyen Salih Kaşıkçı, babasının nişanlısı olduğu iddia edilen Hatice isimli kadını tanımadığını, kadını basın aracılığıyla öğrendiğini söyledi.