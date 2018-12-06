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Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlısı ABD'de ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastında parmağı olan Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Halid bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:32
Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlısı ABD'de ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Halid bin Selman ülkesine dönmüş ve bir daha ABD'ye dönmeyeceği iddia edilmişti.

ABD basınında yer alan bilgiye göre ise Suudi Veliaht Prens İbn Selman'ın kardeşi ve aynı zamanda ABD Washington elçisi Halid bin Selman ölen ABD eski Başkanı George W. Bush'un cenazesine katılmak üzere ABD'ye gitti.

Washington'daki Suud elçiliği ABD basınının iddialarını doğrularken, Halid bin Selman'ın ülkeden kovulmayacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.

Cemal Kaşıkçı suikastında parmağı var

Washington Post gazetesine göre; Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Halid bin Selman'ın büyük bir payı bulunuyor.

Kaşıkçı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kaşıkçı'yı konsolosluğa gitmesi konusunda ikna ettiği ve kişisel garanti verdiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:32
  1. Halid bin Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. Amerika Birleşik Devletleri
  4. ABD
  5. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp21 dk önce
    Buna da savci tutuklama emri cikartsin. Amerikadan isteyelim.
  • Yunus16Yunus1639 dk önce
    CIA BESLEMELERİ, DÜNYADA EN ÇOK AMERİKAN KÖPEĞİ VARDIR. SONRA İNGİLİZ GOLDIN GELİR, ALMAN KURDU AZDIR
  • muamua40 dk önce
    hehehe:çakal tilkiyle dolaşırken postuna haves etmiş. birbirini kurda yem etmişler. al birini vur birine dünkü eşkiya ile bu günkü eşkiya ne olacaktı ya hehehe...
  • osmanosman45 dk önce
    kaçak konsolos nerede?
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