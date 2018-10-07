"Cemal Kaşıkçı öldürüldü, detaylar açıklanacak"

Günlerdir gazeteci arkadaşının akıbetini araştıran gazeteci Turan Kışlakçı yaptığı açıklamada "Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Biz içeride misafirhanede olduğunu sonrasında da çıkarıldığını düşünüyorduk. Ancak birkaç yerden teyit ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Hepimizin başı sağ olsun. Biz gıyabi cenaze namazı için hazırlanıyoruz. Bundan sonra dünya vicdanı ve Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek." açıklamasında bulundu.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 5 gün önce girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı.