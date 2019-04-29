Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1 numaralı sorumlusu, ortadan kayboldu!

Geçen yıl 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının ilk duruşması görüldü. Cinayet zanlısı 11 kişi Riyad’da hakim karşısına çıktı. Ancak duruşmaya cinayetin azmettiricisi olduğu ve olayda büyük rol aldığı düşünülen Veliaht Prens Muhammed Bin Selmanı’n eski başdanışmanı ve sağ kolu Suud El Kahtani katılmadı. Baş şüphelinin mahkemeye çıkmaması Riyad’ın suikastın bir numarasını koruduğu yorumlarına neden oldu.

2018 yılında uluslararası kamuoyunun gündemine damga vuran İstanbul’da hunharca öldürülen ve sorumluları hala cezalandırılmayan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorumlu olduğu düşünülen 11 kişi Riyad’da mahkemeye çıkarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde ismi açıklanmayan bu kişiler arasında saldırıyı düzenleyen ve bu cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin edilen Veliah Prens Muhammed bin Selman’ıneski başdanışmanı Kahtani’nin yer almadığı belrtildi.

Veliath Prens Selman’ın danışmanı olan ve kraliyet ailesinde büyük bir ağırlığı olan Kahtani’nin duruşmada yer almaması ve yargılanmaması uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Suudi Arabistan’da bulunan üst düzey bazı yetkililer, “Duruşmada yer alan 11 kişi arasında Kahtani yok. Kahtani’nin olmaması ne anlama geliyor? Suudiler onu koruyor mu yoksa ayrı bir yerde mi ceza verecekler? Bunu kimse bilmiyor” dedi. Yetkililer, yargılanan 11 kişiden 5’inin idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu da aktarırken Kahtani’nin duruşmalarda yer almamasının sebebi netlik kazanmadı. Bu arada haber janslarına konuşan Batılı yetkililer, cinayetle bağlantılı olduğu bilinen Kahtani’nin yargılananlar arasında olmadığını doğrularken, Kahtani’nin Suudiler tarafından korunuyor olabileceğini ya da “ayrıca cezalandırılabileceğini” öne sürdüler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile birlikte Türkiye’nin de yasal süreci izlemesine izin verilirken Suudi Arabistan yönetiminin bu konuda da zorluk çıkardığı ortaya çıktı. İngiliz basınında da yer alan haberlerde ismini açıklamayan bazı kaynakların, “Arapça gerçekleşen dava sürecini diplomatların izlemesine izin var fakat tercüman getirmeleri yasak ve duruşmalardan çok kısa bir süre önce haber veriyorlar” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Kahtani, Kaşıkçı’yı öldüren ekiple Türkiye’ye gelmeleri öncesinde görüşme gerçekleştirmişti. Cinayetten beri nerede olduğu bilinmeyen Kahtani’nin, olayların yatışmasını beklediği düşünülüyor. Washington Post yazarı David Ignatius, Kahtani’nin elinde çok sayıda belge olduğunu belirterek, Kahtani ile Prens Muhammed arasında ciddi bir ayrım olmasının ‘gerçekçi olmadığını’ söylüyor. ABD istihbaratı Kaşıkçı cinayetinin talimatının Suudi Veliaht Prensi tarafından verildiğini, Kahtani’nin ve ekibinin bu talimatı uyguladığını düşünüyor. Bu kapsamda hazırlanan CIA raporlarında, cinayetin arkasındaki ismin Veliaht Prens Selman olabileceği belirtilmişti.

Kahtani hala Prens Selman'ın danışmanı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi geçtiğimiz günlerde Kaşıkçı cinayetinin baş faili olan Kahtan’nin hala el altından Veliaht Prens Selman’a danışmanlığa devam ettiğini yazmıştı. Haberde ABD’nin, Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelilerinden olan Suud El Kahtani’den hesap sorulmasını istediği, ancak Riyad’ın bu talebi ısrarla geri çevirdiği de belirtilmişti. Haberde ABD’li bir yetkili, Kahtani’nin hala bin Selman’a el altından danışmanlık yaptığını belirtirken, Suudi bir yetkili de “Selman hala tavsiye için Kahtani’ye gidiyor ve yakınındakilere Kahtani’nin hala kendisinin danışmanı olduğunu söylüyor” ifadesini kullandı. Selman’ın, Kahtani’yi koruyup kollamaya devam ettiğini vurgulayan yetkili, “Selman için Kahtani kendi mahkemesinin bel kemiği ve Kahtani’ye dokunulmayacağına dair teminat verdi” bilgisini de paylaşmıştı.