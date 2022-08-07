Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi. TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında gergin anlar yaşandı. Reklam arasında Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti. Peki, Cemal Enginyurt kim?

Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt koruması kim?

Cemal Enginyurt 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçilen Cemal Enginyurt, 1999 yılında MHP 1. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçilen siyasetçi, bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu yine seçilemedi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili adayı olan ve seçimi kazanan Enginyurt, MHP Ordu milletvekili oldu. 2020 Temmuz ayında MHP'den ihraç edildi.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye üye oldu. Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısıdır.

Cemal Enginyurt’un korumasının kim olduğuna yönelik şimdilik bir bilgi bulunmuyor.