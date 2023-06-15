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Yerel Cemaatin namaz kılmasını fırsat bilip hırsızlık yaptı! O anlar kamerada
Yerel

Cemaatin namaz kılmasını fırsat bilip hırsızlık yaptı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-06-15 17:45:00 - 2023-06-15 18:06:40

Ankara'da cemaatin namaz kıldığı sırada içeri giren hırsız, kapıdaki bisikleti çaldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde cami kapısındaki 12 bin liralık bisikleti çalan hırsız kameralara yansıdı.

Olay, 11 Haziran günü Yenimahalle’deki bir camide meydana geldi. Ali Rıza Çankaya, oğluna ait bisikletle camiye namaz kılmaya gitti. Namaz esnasında içeriye giren hırsız, kapıda duran bisikleti alarak kayıplara karıştı. Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Çankaya, karakola giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında cami bahçesine gelen şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alıp gittiği görüntüler yer aldı. Çalınan bisikletin 12 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

“Bisiklet çocuğumundu”

Ali Rıza Çankaya, “Farklı bir camide namaz kılmak istedim. Yenimahalle’deki bir camiye gittim. O sırada da bankta tanımadığımız birisi oturuyordu. Büyük ihtimalle bisikleti çalan kişi o idi. Namaz kıldığımız sırada hırsız önce çevreyi kontrol etmiş, ardından da bisikleti alıp gitmiş. Biz de durumu polise ihbar ettik. Haber bekliyoruz. Bisiklet çocuğumundu. Camide buna teşebbüs edilmesi çok enteresan. Bisikletin değeri 12 ila 15 bin lira arasındaydı” dedi.

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