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Gündem Cemaati öksürük tuttu, namaz yarım kaldı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Gündem

Cemaati öksürük tuttu, namaz yarım kaldı! Gerçek kamerada ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:29:00 -
Cemaati öksürük tuttu, namaz yarım kaldı! Gerçek kamerada ortaya çıktı

Erzurum'da teravih namazı sırasında kimse ne olduğunu anlayamadı. Cemaat öksürmeye başlarken imam namazı tamamlayamadı. Güvenlik kamerası incelenince işin aslı ortaya çıktı. Görüntülerde, biber gazıyla oyun oynayan iki çocuktan birinin camiye kaçtığı, diğer çocuğun da onun arkasından camiye biber gazı sıktığı görüldü.

Erzurum'da teravih namazı sırasında kimse ne olduğunu anlayamadı. Cemaat öksürmeye başlarken imam namazı tamamlayamadı. Güvenlik kamerası incelenince işin aslı ortaya çıktı. Görüntülerde, biber gazıyla oyun oynayan iki çocuktan birinin camiye kaçtığı, diğer çocuğun da onun arkasından camiye biber gazı sıktığı görüldü.

 

Olay, Kayakyolu semtinde meydana geldi. İddiaya göre, iftardan sonra Hacı Osman Efendi Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı. Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı. Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı.

Ne olduğunu anlayamayan imam, cemaatte öksürük çoğalınca teravih namazını tamamlayamadı. Camiden dışarı çıkan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın, “Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu. Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık” diye konuştu.

İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

 

 

 

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