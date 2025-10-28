Cemaat namazdayken fırtına minareyi caminin üzerine yıktı
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına Çanıllı Mahallesi'ndeki caminin minaresini cemaat namazdayken caminin üzerine yıktı.
Ayaş’taki Çanıllı Mahallesi'ndeki camide namaza duran cemaat dışarıdaki fırtınanın minareyi caminin üzerine yıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Yıkılan minarenin caminin yan tarafına den gelmesi büyük bir faciayı önlerken minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar oluştu. Herhangi bir can kayıbı ya da yaralanma olmaması sevindirdi.