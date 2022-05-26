Cem Yılmaz'dan ahlaki hassasiyetleri olanlara 'gerici' ithamı! 'Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi'
Melek Mosso'nun Isparta konseri için gelen tepkilerden sonra sahnesinin iptal edilmesine Twitter hesabından yorum yapan Cem Yılmaz, ahlaki hassasiyeti olanları gericilikle itham etti.
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PKK yandaşı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine karşı çıkanlar Melek Mosso için de ağız birliği yaptı.
Ahlaki hassasiyeti olanlara 'gerici' ithamı!
Cem Yılmaz, Isparta'da ahlaki hassasiyeti olan çevrelerin itirazı ile iptal edilen konseri Twitter hesabından değerlendirdi.
Yılmaz, ahlak dışı giyim-kuşamı savunurken, Melek Mosso konserini istemeyenleri gericilikle itham etti:
Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass.