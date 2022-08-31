  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cem Yılmaz’a etek giydirdiler!
Medya

Cem Yılmaz’a etek giydirdiler!

Üzerine vazife olmayan tüm konularda açıklama yapma hissiyatına kapılan komedyen Cem Yılmaz İskoçya’da arkadaşlarıyla birlikte kilt giyerek mutluluk pozları verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:49:00 - 2022-08-31 11:56:30
Cem Yılmaz’a etek giydirdiler!

Ahlaksız görüntüleriyle Netflix’te yayınlanan ve izleyenler tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı.

Doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'yı gezen Yılmaz ve Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi.

Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine sahnede! Bi dur be adam…
Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine sahnede! Bi dur be adam…

Medya

Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine sahnede! Bi dur be adam…

Tatlıses kavgası yine alevlendi! Oğul Tatlıses bombayı patlattı…
Tatlıses kavgası yine alevlendi! Oğul Tatlıses bombayı patlattı…

Medya

Tatlıses kavgası yine alevlendi! Oğul Tatlıses bombayı patlattı…

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sdk

laik zındıklara etek giymek ilericilik,insan şeytanları
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23