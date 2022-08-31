Cem Yılmaz’a etek giydirdiler!
Üzerine vazife olmayan tüm konularda açıklama yapma hissiyatına kapılan komedyen Cem Yılmaz İskoçya’da arkadaşlarıyla birlikte kilt giyerek mutluluk pozları verdi.
Ahlaksız görüntüleriyle Netflix’te yayınlanan ve izleyenler tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı.
Doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'yı gezen Yılmaz ve Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi.
Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.