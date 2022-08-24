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Gündem Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!
Gündem

Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!

Müslümanlarında hayatına dair Kur'an ve sünnet ışığında önemli tespitleri cami kürsüsünden halka duyuran Halil Konakçı hoca, ünlülerin insanları küfre saptıran sözleri ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 12:23:00 - 2022-08-24 12:49:56

 yeniakit.com.tr 

Camii kürsüsünden verdiği vaazlar ile Müslümanları önemli konularda uyaran İmam Halil Konakçı yine önemli konulara parmak bastı.

Vaazlarında toplumun önemli meseleleri ile ilgili izahat ve uyarılar yapan ve bu nedenler T24, Birgün ve Cumhuriyet gibi yayın organlarının hedefi haline gelen Halil Konakçı hoca, yine dikkat çeken bir konuda Müslümanların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Cem Yılmaz uyarısı

Camii kürsüsünden verdiği vaazında Konakçı, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterilerinde, Allah'ın erkeği yarattığını daha sonra düşünüp ve "Ben bundan daha iyisini yaratırım" diyerek kadını yarattığı ile ilgili anlatısının söyleyen ve dinleyeni küfre saptıracağını söyledi.

Arabesk şarkılara dikkat çekti

İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay gibi arabesk müziğin önemli isimlerinin eserlerinde de Müslümanların imanlarını zedeleyecek ifadeler bulunduğuna vurgu yapan Halil Konakçı, bu tarz müziklerin dinlenmemesi gerektiğini belirtti.

Konakçı'nın böylesine önemli ama geri planda kalan hayatın içerisine dair bir konuda topluma yol göstermesi sosyal medyada büyük takdir topladı.

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Yorumlar

ilâ cehenneme zümerâ

sazla çalınan müzik ilahi(?) sözlü de olsa dinlenmez

Karadenizli

Konakci isine gelen seylerle kendisini bosa yoruyor birde devleti milleti tüyü bitmemis yetim hakki yiyenler e fetva verse ya verebiliyormu millet vekilleri bakanlar cumhurbaskani dahil asgari ucret alsinlar desinya diyebiliyormu
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