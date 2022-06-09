Cem Uzan 2023 seçimlerinde aday mı? Cem Uzan aday olacak mı?

Milleti tokatlayarak Fransa'ya kaçan Cem Uzan, Türkiye’ye gelip çalıp çırptıklarının hesabını vermek yerine sığındığı ülkeden ahkam kesmeye devam ediyor. 2023 seçimlerine ilişkin saçmalayan Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını dile getirerek iyice saçmaladı. Genç Parti kurucusu firari Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin normal tarihinde yapılması durumunda aday olamayacağını söyleyerek muhalefete erken seçim teklifini reddetmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye’nin iliğini emerek hortumladığı paralarla yurt dışında sefa süren Uzan, saçmalıklarına şöyle devam etti: “Erdoğan'ı davulla zurnayla emekli edin gitsin. Seçim 25 Haziran 2023'te olacak ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak. Türkiye yeni bir sayfa açacak” diye konuştu.

Cem Uzan cumhurbaşkanı adayı mı?

Kurduğu Genç Parti ile aynen Kemal Kılıçdaroğlu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında yenilerek hüsrana uğrayan firari Cem Uzan sığıntı olarak yaşadığı ülkede boş hayallerin peşinde koşmaktan kendini alamıyor. Cem Uzan, “Televizyonda programa çıktığımda canlı yayında beni 24 saatte 100 bin kişi izliyor. Haftada 500-600 bin kişiye ulaşıyorum" diyen Uzan, "Millet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım” ifadesini kullandı.