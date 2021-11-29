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Dünya Cem Özdemir'i Almanlar da istemiyor
Dünya

Cem Özdemir'i Almanlar da istemiyor

Türk ve Türkiye düşmanı Cem Özdemir’in Almanya'da Tarım Bakanı olarak kabineye girmesi Almanları bile isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 11:07:00 -
Cem Özdemir'i Almanlar da istemiyor

Türk ve Türkiye düşmanı Cem Özdemir’in Almanya'da Tarım Bakanı olarak kabineye girmesi Almanları bile isyan ettirdi. 2015 yılında balkonunda, esrar yapımında kullanılan ‘kenevir bitkisi’ ile video yayınlayan, bu yüzden hakkında soruşturma açılan Özdemir'in bakanlığına tepki gösteren Almanlar, sosyal medyada “Bir vejetaryen ama şimdi hayvan sahiplerine onlara nasıl bakılacağını anlatacak, öyle mi?", “Daha kötüsü olamazdı. Tilkiye kümesi teslim ediyorlar", “1 Nisan şakası mı? Bu Alman tarımına verilecek en büyük cezadır" paylaşımları yaptı. 

 

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