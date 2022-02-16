Cem Küçük’ten zam tepkisi: Bunu kimse yemez! SIkı kontrol lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirmesinin ardından gözler marketlere çevrildi. Ancak bazı zincir marketlerin Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ürünlere zam yaptığı daha sonra KDV oranında indirim yaptı.

Konuyla ilgili TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük, ince hilelerin devam ettiğini söyledi.

Cem Küçük yaptığı açıklamada, "Bugün kabine toplanacak. Öncelik ekonomi. Elektrik faturaları ne olacak? Kovid ile ilgili önlemler de gündemde. Bir hafta önce fiyatları bu zamları duyup 15 liralık ürünü 18 lira yapıp indirimle tekrar 15 lira yapıyorlar. Sorarsan böyle ince indirim yaptıklarını söylüyorlar.. Ama kimse yemez. Gıdada ince hileler halen devam ediyor. Bunların örnekleri var. Vatandaşlar da her yerden bunların örneklerini gönderiyor. Sıkı bir kontrol gerekiyor" dedi.