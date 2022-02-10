Cem Küçük'ten zam açıklaması: Artık şart oldu

Gazeteci Cem Küçük sunduğu sabah programında benzine gelen zam haberlerini duyururken, zamların artık durması gerektiğine dikkat çekti.

TGRT Haber'de ekrana gelen sabah programını sunan gazeteci Cem Küçük, akaryakıta gelen zamlara ilişkin konuştu. Elektrik faturalarını gündeme getiren Cem Küçük, "Elektrikte düzenleme yapılması şart." ifadelerini kullandı.

"Düzenleme şart"

Benzine maalesef zam geldi" diyen Cem Küçük şu yorumu yaptı:

"Bu zamlar iyi değil maalesef. Elektrik faturaları, benzin faturaları, doğal gaz faturaları insanları canından bezdirecek duruma geldi. Faturalara bir çare. Hakikaten bu elektrik faturalarını ve bu zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor. Alınan zamların da hakikaten yüzde 50 zam alsa bile vatandaşlar, bu zamlar da insanları çok olumsuz etkilediğini bir kez daha söyleyelim. Özellikle elektrikte yapılacak düzenlemelerin şart olduğunu da bir kez daha eklemiş olalım."