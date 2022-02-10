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Gündem Cem Küçük'ten zam açıklaması: Artık şart oldu
Gündem

Cem Küçük'ten zam açıklaması: Artık şart oldu

Gazeteci Cem Küçük, akaryakıt ile son gelen doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:46:00 -
Cem Küçük'ten zam açıklaması: Artık şart oldu

Gazeteci Cem Küçük sunduğu sabah programında benzine gelen zam haberlerini duyururken, zamların artık durması gerektiğine dikkat çekti.

TGRT Haber'de ekrana gelen sabah programını sunan gazeteci Cem Küçük, akaryakıta gelen zamlara ilişkin konuştu. Elektrik faturalarını gündeme getiren Cem Küçük, "Elektrikte düzenleme yapılması şart." ifadelerini kullandı.

"Düzenleme şart"

Benzine maalesef zam geldi" diyen Cem Küçük şu yorumu yaptı:

"Bu zamlar iyi değil maalesef. Elektrik faturaları, benzin faturaları, doğal gaz faturaları insanları canından bezdirecek duruma geldi. Faturalara bir çare. Hakikaten bu elektrik faturalarını ve bu zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor. Alınan zamların da hakikaten yüzde 50 zam alsa bile vatandaşlar, bu zamlar da insanları çok olumsuz etkilediğini bir kez daha söyleyelim. Özellikle elektrikte yapılacak düzenlemelerin şart olduğunu da bir kez daha eklemiş olalım."

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Yorumlar

kartal

artık Fatih Erbakan ve Büyük Birlik zamanı muhafazakar milliyetçilerinin zamanı geldi popülist politikalarla siyaset yapmaya çalışıyorlar milletin canına tak etti
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barış pınarı

Devletten 50 bin TL maaş alıp aylık sigara parası 1000tl olan.... Eve 300 400 neyse 700 TL doğalgaz geldi diye yalandan ortalığı velveleye veren... Ödemeyeceğim diyen... Rakı balık restoranında 50 milyar hesap ödeyen ama elektriğe doğal gaza gelince Ödemeyeceğim diyen vatan düşmanlara... Tıpış tıpış... Ödeyeceksiniz... …. ler....
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