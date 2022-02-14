Cem Küçük'ten marketlerle ilgili bomba iddia

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, marketlerin KDV indiriminden 1 hafta önce haberi olduğunu ileri sürerek, "Bu yüzden fiyatları yüzde 20 civarında artırmışlar. Şimdi bu indirimle güya fiyatları aşağı çekecekler" ifadelerini kullandı. İşte o şok iddianın yer aldığı köşe yazısı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü önemli bir paket daha hazırladı. Gıdada yüzde 8 olan KDV, 1’e düşürüldü...

Milletin şu an canını sıkan iki olay var. Birincisi yüksek elektrik faturaları. İkincisi gıda fiyatları... Yani hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon. Zaten bu iki sorun gitti mi, sorun kalmıyor.

Hükûmet zincir marketleri ve tedarik zincirini ciddi şekilde kontrol etmeli. Yıllık maliyetler belli. Hadi yüksek enerji faturalarından şikâyetçiler tamam. Ama onun üzerinden de fazla zam yapanlar var. Hükûmet o bakımdan bu işin kontrolünü sıkı yapmalı.

Herkes elini taşın altına koymalı. Yüzde 7’ye ilaveten, marketler de yüzde 7 indirse millet rahatlar. Marketlerin iyi niyetini şimdi göreceğiz.

Ancak ortada başka dedikodular da var. Gazetemizin Yayın Koordinatörü Yücel Koç dün şöyle bir tweet attı: “Dün 38,9 lira olan yumurta, bugün öğleden sonra 45,9 liraya çıkarılmış. Üstelik beş zincir marketin tamamında aynı fiyat."

Anlamı: "Marketlerin bu KDV indiriminden 1 hafta önce haberi varmış. O yüzden fiyatları yüzde 20 civarında artırmışlar. Şimdi bu indirimle güya fiyatları aşağı çekecekler..."

Hükûmet elinde güçlü enstrümanları olan bir yapıdır. Geriye dönük kontrolle bu doğru mu, değil mi kontrol etmeli. Doğruysa gereğini hukuken yapmalı.

Ben marketler böyle şeyler yapmaz diyemem. Türk siyasi tarihinde özellikle 1970’lerde ve hatta 80’lerde stokçulukla ilgili çok örnek vardır. Sadece market değil bütün sektörlerde kötü niyetliler olabilir. Bunu ortaya çıkaracak olan hükûmettir..."