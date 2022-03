Cem Küçük'ten ezber bozan Zelenskiy yazısı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin emriyle ülkede 11 siyasi partinin faaliyetlerinin askıya alınmasından hareketle ezber bozan bir yazı kaleme aldı. Küçük, "Zelenskiy’nin yaptıklarını da konuşalım..." başlıklı yazısında, "Savaş zamanı savaş hukuku geçerlidir. Ama Zelenskiy işgal başlamadan da önce parti yasaklamış ve medya kapatmış. Burada bir çelişki var" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Sözüne güvendiğim ve dünyayı iyi takip eden medyadan bir büyüğüm salı günü benimle bir makale paylaştı. Makale Amerikan sağının en güçlü yazar ve yorumcularından, hafta içi her akşam Fox News’te program yapan Tucker Carlson’ındı. Makale de Fox News’in web sayfasında yayınlanmıştı.

Yazının başlığı “We have a right to know what’s going on in Ukraine, but but our leaders are lying" (Ukrayna’da olan biteni bilmeye hakkımız var ama liderlerimiz bize yalan söylüyor.)

Carlson, Ukrayna Meclisi’nde 43 sandalyeye sahip en büyük muhalefet partisi “Yaşam İçin Muhalefet Platformu”nun yasaklandığını söyledi. Bu partinin Ukrayna içindeki bütün faaliyetleri de yasaklanmış.

Yine Zelenskiy tek bir emirle diğer 10 siyasi partiyi de yasaklamış. Böylece karşısına herhangi bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkamayacak. Tucker Carlson, Zelenskiy’nin savaş hukuku ilan ettiğini ama yasakladığı 11 partinin Rus yanlısı ya da Rusya’ya yardım ettiğine dair tek bir veri bile olmadığını söylüyor.

“Yaşam İçin Muhalefet Platformu” işgal başladığında Rusya’yı anında kınamış. Ayrıca Zelenskiy bir kararnameyle medyayı tek çatı altında toplamış. Buna gerekçe olarak da bilgilerin tek merkezden çıkması ve kamuoyuna doğru olarak ulaştırılmasını göstermiş. Geçen sene de ana muhalefet partisi liderini tutuklatmış ve medyadaki en popüler kanallardan üçünü kapatmış.

Carlson’a göre Zelenskiy’nin tüm bu eylemleri demokrasi değil otoriterlik. Zelenskiy tüm bu medyayı kapatırken ve ana muhalefet liderini tutuklarken Amerikan medyasındaki bazı isimlerin bilerek yalan söylediklerini yazmış.

Tucker Carlson’ın yazdıklarını okuduktan sonra acaba benzer makaleler var mı diye şöyle bir tarama yaptım. Karşıma Volodimir İşçenko’nun Aljazeera.com'un 21 Mart tarihli internet baskısında bir makaleye denk geldim.

“Zelenski 11 muhalefet partisini neden kapattı?” başlıklı makalede şöyle diyor:

“Zelenskiy'nin siyasetten yasaklama listesindeki diğer partiler sol eğilimliydi. Sosyalist ve İlerici Sosyalist Parti gibileri 1990-2000'lerde Ukrayna siyasetinde önemli role sahiplerdi. Ancak zaman içinde hepsi tamamen marjinalleştirildi. Gerçekten de, bugün Ukrayna'da şu anda veya yakın gelecekte genel oyların önemli bir bölümünü kontrol edebilecek adında 'sol' veya 'sosyalist' bulunan hiçbir siyasi parti yok. Ukrayna, 2015'te, Venedik Komisyonu tarafından çok sert eleştirilen 'dekomünizasyon' yasası uyarınca ülkedeki tüm komünist partileri askıya almıştı.”

Carlson’ın söylediklerinin benzerini İşçenko da yazmış:

“Yaşam İçin Muhalefet Platformu onu (Medvedçuk) parti liderliğinden uzaklaştırdı, Rusya'nın işgalini kınadı ve üyelerini Ukrayna'yı savunan güçlere katılmaya çağırdı.”

Savaş zamanı savaş hukuku geçerlidir. Ama Zelenskiy işgal başlamadan da önce parti yasaklamış ve medya kapatmış. ABD de bazı kararlara destek vermiş. Burada bir çelişki var. Bir parti işgali kınayıp Rusya’ya tavır aldığı hâlde neden kapatılır? Anlamak mümkün değil. (...)"