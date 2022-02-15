Cem Küçük’ten dikkat çeken uyarı: Bir kilo pirinç fiyatına gidecek bu işler

TGRT Haber’de sabah haberlerini sunan Cem Küçük’ten hayat pahalılığına ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Cem Küçük, 2023’e kadar bu sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Küçük yaptığı açıklamada, “Şimdi hakikaten dünyayı biliyoruz. ABD ve İngiltere bizden daha güçlü ama hastanelerimiz, yollarımız, binalarımız gayet iyi. Ama ne var? Hayat pahalılığı var. Yüksek enflasyon var. Bu kadar muazzam işler var. En iyi hizmetler şu an yapılıyor. Bunların anlatılması lazım yoksa hakikaten bir kilo pirinç fiyatına gidecek bu işler. Gitmez de değeri görülsün anlamında diyorum. 2023’e kadar bitmesi lazım bu olayların. Yazık olmasın yani” dedi.