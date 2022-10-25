Cem Küçük'ten bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu ve hakkındaki "İktidara cephe almaya başladı" iddialarına cevap verdi.

Bir eksen kayması yaşamadığını ve çizgisini hâlâ koruduğunu belirten Küçük, bütün emeğine rağmen aslında ait olduğu iddia edilen çevreden bile yeterli desteği görmediğini ve yalnız kaldığını anlattı.

Hasta oldum, ölümden döndüm, kimse aramadı

Kırgın olduğunu ama inandığı davadan, Recep Tayyip Erdoğan'dan asla vazgeçmeyeceğini belirten Cem Küçük, "Hasta oldum, ölümlerden döndüm, benim mahallemden kimse beni aramadı ama muhaliflerden arayan çok oldu" dedi.

Kendi mahallesine kırgınlığını gizlemeyen Cem Küçük, kendi mahallesinden görünen ama düştüğü takdirde "bir tekme de benden olsun" diye bekleyen çok kişi olduğunu ifade etti.