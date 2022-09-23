Cem Küçük'ten bomba "dolar" yazısı! Öyle şeyler söyledi ki...

Merkez Bankası'nın, dünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12'ye düşürdüğünü hatırlatan Cem Küçük, dikkat çekici bir yazıya imza attı. "Döviz geçen seneki gibi olmuyor. Yani çok artmıyor. Geçen yıl faiz düşecek haberi bile dövizin uçmasına yetiyordu" ifadelerini kullanan Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Merkez Bankası dünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Karar sonrasında dolar 18,40 lira oldu.

Karar metninde; “Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal şartların destekleyici olması önem arz etmektedir” denildi ve bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar verdi...

Geçen sene faiz indirince dolar tutulmuyordu. Hatta faiz konusu olmadığında da dolar çıkıyordu. Kur korumalı mevduat çıkınca dolar bir ara 12 TL’ye indi. Sonra tekrar 18 lira oldu. Ama geçen seneki şartlar olsaydı dolar belki uçardı.

Şimdi öyle olmuyor. Ülkeye 24 milyar dolar para girdi. Çok büyük rakam bu. Dört gün önce Hazine uygun bir faizle 26 milyar TL borçlandı. Bunlar iyi haberler.

Türkiye, Batı’nın aksine faizleri indiriyor. Amerika Merkez Bankası faizleri 75 baz puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası da aynı hamleleri yapıyor. Nobelli iktisatçı Joseph Stiglitz faizi artırmanın bir işe yaramadığını söyledi.

Tabii ABD ve AB’nin yaptıklarının işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz zaman lazım. Ama bize bakarsak durum şu:

Döviz geçen seneki gibi olmuyor. Yani çok artmıyor. Geçen yıl faiz düşecek haberi bile dövizin uçmasına yetiyordu. Bakalım ne olacak?

İçerideki bazı yorumcular zaten Merkez Bankası her faizi düşürdüğünde irkiliyorlar. Yabancılar da olumsuzluk satmaya devam ediyorlar. Onlardan biri Reuters’e konuştu. SEB Stratejisti Per Hammarlund şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik büyümeyi desteklemek için faizi indirme kararını aldılar. Demek ki bu noktada enflasyonun yükselmesinden çok büyümeyi önemsiyorlar. Fakat rezervleri tamamen tüketmeden Türk lirasını desteklemenin bir yolunu bulmaları gerekecek. Önümüzdeki aylarda bu yönde bir açıklama veya müdahale bekliyorum. Enflasyon tekrar yükselebilir, bu da Türk lirasının değerini tekrar düşürebilir." (BBC Türkçe)

Kimin haklı olduğunu zaman gösterecek..."